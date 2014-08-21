Спарсить справочник для сайта на DLE 10.1

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходимо спарсить данный справочник (буквы от А до Я; группы ветпрепаратов слева - не нужно) http://goo.gl/lyavGl на сайт DLE 10.1

url-адреса должны отличаться от исходника, хотелось бы ЧПУ по названию препарата

Результат желательно сделать в виде дампа БД. Ваши сроки и цены.

DLE
11 лет назад
maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров