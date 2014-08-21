Натянуть вертску PrestaShop Вертска по запросу. Приступить нужно сейчас. И срочно.
Спарсить справочник для сайта на DLE 10.1
Необходимо спарсить данный справочник (буквы от А до Я; группы ветпрепаратов слева - не нужно) http://goo.gl/lyavGl на сайт DLE 10.1
url-адреса должны отличаться от исходника, хотелось бы ЧПУ по названию препарата
Результат желательно сделать в виде дампа БД. Ваши сроки и цены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно перенести сайт http://mylins.ru/tbetec7/ с дизайном и статьями с CMS DLE на WP Ожидаю исполнителейЗавершен11 лет назад
- $100
Надо сделать сайт по шаблону http://www.templatemonster.com/demo/49270.html Я должен иметь возможность редактировать раздела меню и другой контент сайта через админку. На главной странице сделать все кроме блоков photostream, подписки и ...Завершен11 лет назад
- $15
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Делается не большой интернет-магазин на WP с использованием темы Circolare. В шаблоне имеется возможность вывода товара в колонку (grid) и строку (list). При включении опции grid, весь товар выводится в один ряд, ...Завершен11 лет назад
Друзья, нужен программист для плотной работы с сайтом на Worpdress Multisite (на данный момент два сайта на поддоменах с общим аккаунтом). Первый сайт — это закрытый клуб. Основа сайта — плагин BuddyPress. ...Закрыт11 лет назад
Сайт визитка. Необходима верстка макетов с натяжкой на joomla, 5 стр. Очистить cms от мусора, добавить первые 10-15 текстов и настроить полную работоспособность сайта.Завершен11 лет назад
Нужен человек, который поможет сделать несколько правок на сайте Drupal (настройки блоков и т.д.)Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Выпадающее меню сверху. В выпадающем окне открывается список его подразделов, при наведии курсора мышью. Меню слева. Подразделы открываются при переходе в соотв. раздел. (2 уровня, т.е. раздел и подраздел). ...Завершен11 лет назад
Впервые начал работать с магазином PrestaShop (1.5.4.1), не получается исправить стоимость продукции. На закладку «цена» в админке не переходит, при попытке импорта - выдает ошибку «доступ запрещен». Гуглил на русском и на английском ...Закрыт11 лет назад
- $30
1. настроить апач для двух доменных имен 2. указать полный путь на сервере для папок с расположением файлов этих сайтов. 3. установить mercurial 4. создать пользователя с паролем для работы ...Закрыт11 лет назад