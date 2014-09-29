Сделать сайт по готовому шаблону

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок225 просмотров

Надо сделать сайт по шаблону http://www.templatemonster.com/demo/49270.html

Я должен иметь возможность редактировать раздела меню и другой контент сайта через админку.

На главной странице сделать все кроме блоков photostream, подписки и карты гугл.

Сделать надо в течение 3-5 дней.

HTML
11 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все отлично! Спасибо!
Был и буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад