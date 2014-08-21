Сайт на друпал7 - прикрутить оплату Z-payment

Есть сайт - доска объявлений, состоящий из нескольких разделов:

http://avto.dialogpress.ru/

http://rabota.dialogpress.ru/

http://uslugi.dialogpress.ru/

На сайте объявлений есть несколько платных услуг. Так за деньги можно:

Сделать VIP (показ в специальном блоке).

Выделить цветом.

Поднять вверх списка.

Соответственно, нужно прикрутить систему оплаты. В нашем случае Z-payment.

После чего нужно будет сделать так, чтобы при размещении объявления появлялись соответствующие предложения платных услуг с возможностью сразу же и оплатить, без лишних телодвижений и щелчков.

Подключать z-payment нужно везде.

В разделе Авто уже реализован функционал оплаты, в остальных - ещё нет. В остальных можно делать по аналогии, можно по-другому, главное - чтобы выглядело всё идентично.

Дальнейший разговор будет с тем, кто укажет стоимость и сроки.