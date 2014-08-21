Авто - подписаться на объявления Есть сайт http://avto.dialogpress.ru/ на друпал7. Нужно реализовать механизм "Подписаться на уведомления о новых объявлениях на почту" как здесь: http://autochel.ru/car/motors/foreign/tesla/
Сайт на друпал7 - прикрутить оплату Z-payment
Есть сайт - доска объявлений, состоящий из нескольких разделов:
На сайте объявлений есть несколько платных услуг. Так за деньги можно:
Сделать VIP (показ в специальном блоке).
Выделить цветом.
Поднять вверх списка.
Соответственно, нужно прикрутить систему оплаты. В нашем случае Z-payment.
После чего нужно будет сделать так, чтобы при размещении объявления появлялись соответствующие предложения платных услуг с возможностью сразу же и оплатить, без лишних телодвижений и щелчков.
Подключать z-payment нужно везде.
В разделе Авто уже реализован функционал оплаты, в остальных - ещё нет. В остальных можно делать по аналогии, можно по-другому, главное - чтобы выглядело всё идентично.
Дальнейший разговор будет с тем, кто укажет стоимость и сроки.
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