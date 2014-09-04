Доска авто-объявлений – подписаться на объявления

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка193 просмотра

Авто - подписаться на объявления

Есть сайт http://avto.dialogpress.ru/ на друпал7.

Нужно реализовать механизм "Подписаться на уведомления о новых объявлениях на почту" как здесь:

http://autochel.ru/car/motors/foreign/tesla/

11 лет назад
i1group
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$150
3 дня
Виктор выполнил то, что его просили, и оно работает - по-моему, это самое главное. Я доволен, рекомендую.
Все оплачено, рекомендую

Заявки фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад