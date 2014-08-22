Доработка регистрации/чекаута в интернет-магазине

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки121 просмотр

Необходимо модифицировать регистрацию для разных видов юзеров, а так же доработать подстановку данных при формлении заказа в корзине. Магазин на Битрикс.

Только для частных специалистов, без предоплаты.

11 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров