Перенести сайт на Друпал (Drupal)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок240 просмотров

Существует сайт http://decorsite.ru/, написан на DLE.

Необходимо: создать сайт на Друпале сохранив текущую структуру ссылок и страниц, дизайн и контент

Функциональность сайта текущая:

все товары добавляются вручную как объявления

через личный кабинет и проходят модерацию

добавляются статьи

добавляются события

добавляются мастер-классы

отзывы о товарах и компаниях

Просьба указывать сроки и стоимость.

DLEDrupal
11 лет назад
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров