Onsen

Дмитрий Onsen

 
42 годаУкраина/Донецк
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Область знаний:

CMS 1С-Битрикс

PHP

(X)HTML

JavaScript

DOM

CSS

PHPJavascriptHTMLCSS
Отзывы заказчиков
yohanan
Иван 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Правка сайта на Битрикс
Все сделано четко, быстро и без лишних вопросов!
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
StarCor
Михаил 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Исполнитель для работы с сайтом на Bitrix
Сотрудничеством полностью доволен. Все сделано в срок, без напрягов и с нужными уточнениями. Буду обращаться.
Четкая постановка задачи и быстрая оплата работы. Сотрудничеством доволен)
Ответный отзыв
Paveeeeeeel
Павел 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Уникализировать теги страниц на 1С-Битрикс
Дмитрий отличный специалист. Порядочный, ответственный. Рекомендую к сотрудничеству!
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
rant
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Небольшие доработки в 1С-Битрикс
Дмитрий снова все сделал быстро и как надо. Было приятно иметь дело.
Как всегда сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Битрикс - настроить rss-ленту раздела новостей
Работа выполнена за короткий срок и очень профессионально.
Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую!
Ответный отзыв
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