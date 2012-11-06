Область знаний:
CMS 1С-Битрикс
PHP
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JavaScript
DOM
CSS
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Все сделано четко, быстро и без лишних вопросов!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
$15
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством полностью доволен. Все сделано в срок, без напрягов и с нужными уточнениями. Буду обращаться.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и быстрая оплата работы. Сотрудничеством доволен)
$35
10 баллов
11 лет назад
Дмитрий отличный специалист. Порядочный, ответственный. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую!
$30
10 баллов
11 лет назад
Дмитрий снова все сделал быстро и как надо. Было приятно иметь дело.
Ответный отзыв
Как всегда сотрудничеством остался доволен.
$10
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена за короткий срок и очень профессионально.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую!
Веб-программирование
7 отзывов
от $50
от 1 дня
#441
Системы управления (CMS)
6 отзывов
от $30
от 1 дня
#203
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#1005
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1718
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2692
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3346