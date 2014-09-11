yohanan

Иван yohanan

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Надежный, грамотный и платежеспособный заказчик.

Базовые условия работы:

  • Возможность приема аванса на сотовый телефон.
  • Различные варианты оплаты.
  • Грамотный русский язык, аккуратность и ответственность.
  • Обмен отзывами после завершения проекта.
  • При использовании изображений необходимо соблюдать авторское право, т.е. все изображения должны быть куплены или являться свободными.
  • Написанные тексты должны быть уникальными.
  • Без нашего разрешения (скан письма с нашими реквизитами) нельзя публиковать в любой форме результаты сделанной работы. Исполнитель передает права на публичный копирайт на все заказанные работы.
Заранее благодарю всех за предложения!
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  • Добавить форму "Задать вопрос" на сайт (Битрикс)

    $10

    Форма добавляется на страницу "Контакты" Поля формы: - имя - компания (не обязательно заполнять) - телефон - электронная почта - вопрос Сообщение должно уходить на kontakt@______.ru После отправки должна открываться страница с урлом _____.ru/sent Текст открывшейся страницы: Спасибо за Ваш вопрос! ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта на UMI CMS

    $250

    Два блока правок (сайт institut-krasoty.ru): I — технические: 1. Сайт очень медленно работает, периодически теряется связь с MySQL (только на этом сайте, на других с этой площадки всё нормально). Требуется исправить. 2. Сделать простой алгоритм изменения/добавления баннера на главной, сейчас для ...

    MySQLДизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Небольшая правка PSD-файла.

    $10

    Удалить фон и обрезать изображение по образцу. В psd - исходник, в png - образец, но нужно сделать такой же в точности, но чтобы он был без фона. Ссылка на исходник: https://cloud.mail.ru/public/ab61eac1d45f%2FKARUS_ISHOD.zip

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внедрение ТЗ на сайте (Joomla)

    $50

    Детальное ТЗ высылается по участниками тендера. Объем работы - около 5-6 часов. 1. Добавить социальные виджеты на сайт (Твиттер, Фейсбук, ГуглПлюс). 2. Добавить Яндекс.Панорамы. 3. Небольшие правки верстки сайта. 4. Добавление новых страниц.

    Верстка сайтаJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка изображений

    $50

    Из 6-и фотографий нужно сделать уменьшеные фотографии по образцу. Края также закруглить, но не белым, а прозрачным. Размер маленькой фотки 173*100 пикселей. Фотографии при сжатии не должны быть искажены. В файлах примеры: большая фотка =&gt; маленькая ...

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта-заглушки

    $50

    Сверстать сайт-заглушку с счетчиком. Есть только jpeg-макет (он будет незначительно скорректирован), внизу будет карта, форма заявки, возможно, не потребуется. Хостинг и домен есть.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скачать и нарезать ролик

    $50

    Очень простая задача. 1. Скачать ролик с сайта (пример ролика - http://www.m24.ru/videos/39296). 2. Нарезать 2-3 части (секунды и ссылка на само видео будет позже) из полного видео и склеить в один файл в формате пригодном для размещения ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка калькулятора

    $100

    После подсчета результат калькуляции должен отправляться по электронной почте и оставаться в админке. Должна быть возможность легкой правки пунктов калькуляции. Более подробная информации по переписке. Желательно сделать на Битриксе (есть лицензия).

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составление базы данных (таблицы) в Excel

    $100

    Нужно составить таблицу, в которой должны быть следующие колонки: 1) Медицинское учреждение 2) Контактное лицо 3) Должность 4) Почтовый адрес 5) Телефон 6) email Должна быть возможность классифицировать информацию в таблице по городам или областям в алфавитном порядке. Большая часть информации находиться в ...

    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визуализация процессов интернет-магазина на Visio

    $50

    Нужно на Microsoft Visio или аналоге отобразить бизнес-процессы в интернет-магазине: покупка товаров, отправка товара на почту, наличная оплата/наложные платежи бухгалтерский документо-оборот (получение заказа, выписка накладной, присвоение РПО, оформление возвраты и т.д.) для демонстрации сотрудникам сотрудникам, ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вирусный ролик для клиента с известным брендом

    $2500

    Проект для мобильных, оперативных, амбициозных и экстремальных авантюристов!)) Необходим вирусный ролик о новом офисе клиента в регионе. Его только открыли, частично там идет ремонт, а конкуренты распространяют слухи, то у там все плохо. Сделать день открытых ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный стиль рекламного агентства

    $100

    Разработка элементов фирменного стиля на основе дизайна сайта intexto.ru 1. Доработка имеющегося логотипа. 2. Макет визитки (личной и корпоративной) с облаком тэгов по услугам на обратной стороне. 3. Макет фирменного бланка. 4. Макет титульной страницы для отчетов и коммерческих ...

    Дизайн сайта
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тестирование сайта интернет-магазина

    $50

    Не особо сложный проект. Требуется тестирование сайта - http://lemonti3.myinsales.ru/ Проверить отображение в Хроме, Опере, Файерфоксе и Эксплерере. Прислать отчет с списком багов (ошибок) и скриншотами. Срок исполнения до 18:00 часов 23.09.12. Буду рад Вашим предложениям - пишите!

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устный Переводчик (немецкий)

    $500

    Ищем устного переводчика немецкого языка на переговоры с немецкоязычными партнерами. 10-13 сентрября 2006 г. Возможен человек без опыта работы переводчиком, при условии свободного владения немецким и русским языками. 20-30$ в час!

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нейминг

    ТЕНДЕР ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! Компании "ЭСТ Клиниг Групп" требуется новое коммерческое название. Информация о компании: www.est-clean.ru Схема тендера такова: мы готовы выкупить креативное название без обоснования - до 100 $, и до 300 $ c ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Постоянная поддержка сайта

    $100

    Мини-тендер (сайт: http://est-clean.ru/): Нас интересует постоянная поддержка сайта (не сложная) Сегодня требуется: 1. Поставить баннеры под блоком "Новости". 2. Изменения навигации сайта. 3. Добавление английской версии сайта (текст есть) 4. Оптимизация сайта на основе экспресс-анализа (нетпромоутер.ру) и других данных. Требуется этой осенью: 5. Редизайн главной страницы. 6. Посещаемость сайт ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
mezhev
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на UMI CMS
Приятно работать. Все ТЗ четкие, понятные. Оплата очень быстрая, что не может не радовать. Работы сверх ТЗ оплачиваются отдельно. Добавлю еще раз - очень приятно работать!
Все было сделано в лучшем виде! Отличный специалист. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
prizrak_
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавить форму "Задать вопрос" на сайт (Битрикс)
спасибо! было приятно работать.
Отличный специалист, как минимум по работе с Битриксом.
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Небольшая правка PSD-файла.
Оперативная работа. Все параметры: коммуникация, оплата — на уровне. Рекомендую.
Заказ сделать в соотвествии с ТЗ. Была незначительная задержка в сроках, но в этот раз она не была критична. Рекомендую и советую Юрия как отвественного исполнителя!
Ответный отзыв
Andrux
Андрей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Внедрение ТЗ на сайте (Joomla)
Отличный заказчик, четкое ТЗ. Моментальная оплата и даже раньше:)
Всем доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Onsen
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Правка сайта на Битрикс
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Все сделано четко, быстро и без лишних вопросов!
Ответный отзыв