Нужна услуга по совместному созданию небольшого проекта на Python (https://docs.microsoft.com/en-us/advertising/guides/get-started-python).
Базовые условия работы:
- Возможность приема аванса на сотовый телефон.
- Различные варианты оплаты.
- Грамотный русский язык, аккуратность и ответственность.
- Обмен отзывами после завершения проекта.
- При использовании изображений необходимо соблюдать авторское право, т.е. все изображения должны быть куплены или являться свободными.
- Написанные тексты должны быть уникальными.
- Без нашего разрешения (скан письма с нашими реквизитами) нельзя публиковать в любой форме результаты сделанной работы. Исполнитель передает права на публичный копирайт на все заказанные работы.
- $500Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Подробности в письме. Нужно сделать как здесь только с другой CRM (https://support.google.com/adwords/answer/3285060?hl=ru), только наоборот чтобы данные приходили не с CRM, а в CRM.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
1. Перенастройка навигации сайта по примеру. 2. Краткое ТЗ по проекту в разработке.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Форма добавляется на страницу "Контакты" Поля формы: - имя - компания (не обязательно заполнять) - телефон - электронная почта - вопрос Сообщение должно уходить на kontakt@______.ru После отправки должна открываться страница с урлом _____.ru/sent Текст открывшейся страницы: Спасибо за Ваш вопрос! ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Два блока правок (сайт institut-krasoty.ru): I — технические: 1. Сайт очень медленно работает, периодически теряется связь с MySQL (только на этом сайте, на других с этой площадки всё нормально). Требуется исправить. 2. Сделать простой алгоритм изменения/добавления баннера на главной, сейчас для ...Завершен9 лет назад
- $10
Удалить фон и обрезать изображение по образцу. В psd - исходник, в png - образец, но нужно сделать такой же в точности, но чтобы он был без фона. Ссылка на исходник: https://cloud.mail.ru/public/ab61eac1d45f%2FKARUS_ISHOD.zipИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Детальное ТЗ высылается по участниками тендера. Объем работы - около 5-6 часов. 1. Добавить социальные виджеты на сайт (Твиттер, Фейсбук, ГуглПлюс). 2. Добавить Яндекс.Панорамы. 3. Небольшие правки верстки сайта. 4. Добавление новых страниц.Завершен9 лет назад
- $50
1. Сменить фотографию в шапке. 2. Заменить меню на главной странице. 3. Возможны другие небольшие правки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Из 6-и фотографий нужно сделать уменьшеные фотографии по образцу. Края также закруглить, но не белым, а прозрачным. Размер маленькой фотки 173*100 пикселей. Фотографии при сжатии не должны быть искажены. В файлах примеры: большая фотка => маленькая ...Обработка фотографий26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Сверстать сайт-заглушку с счетчиком. Есть только jpeg-макет (он будет незначительно скорректирован), внизу будет карта, форма заявки, возможно, не потребуется. Хостинг и домен есть.Завершен10 лет назад
- $50
Очень простая задача. 1. Скачать ролик с сайта (пример ролика - http://www.m24.ru/videos/39296). 2. Нарезать 2-3 части (секунды и ссылка на само видео будет позже) из полного видео и склеить в один файл в формате пригодном для размещения ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
После подсчета результат калькуляции должен отправляться по электронной почте и оставаться в админке. Должна быть возможность легкой правки пунктов калькуляции. Более подробная информации по переписке. Желательно сделать на Битриксе (есть лицензия).HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно составить таблицу, в которой должны быть следующие колонки: 1) Медицинское учреждение 2) Контактное лицо 3) Должность 4) Почтовый адрес 5) Телефон 6) email Должна быть возможность классифицировать информацию в таблице по городам или областям в алфавитном порядке. Большая часть информации находиться в ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно на Microsoft Visio или аналоге отобразить бизнес-процессы в интернет-магазине: покупка товаров, отправка товара на почту, наличная оплата/наложные платежи бухгалтерский документо-оборот (получение заказа, выписка накладной, присвоение РПО, оформление возвраты и т.д.) для демонстрации сотрудникам сотрудникам, ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Проект для мобильных, оперативных, амбициозных и экстремальных авантюристов!)) Необходим вирусный ролик о новом офисе клиента в регионе. Его только открыли, частично там идет ремонт, а конкуренты распространяют слухи, то у там все плохо. Сделать день открытых ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Разработка элементов фирменного стиля на основе дизайна сайта intexto.ru 1. Доработка имеющегося логотипа. 2. Макет визитки (личной и корпоративной) с облаком тэгов по услугам на обратной стороне. 3. Макет фирменного бланка. 4. Макет титульной страницы для отчетов и коммерческих ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Не особо сложный проект. Требуется тестирование сайта - http://lemonti3.myinsales.ru/ Проверить отображение в Хроме, Опере, Файерфоксе и Эксплерере. Прислать отчет с списком багов (ошибок) и скриншотами. Срок исполнения до 18:00 часов 23.09.12. Буду рад Вашим предложениям - пишите!Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищем устного переводчика немецкого языка на переговоры с немецкоязычными партнерами. 10-13 сентрября 2006 г. Возможен человек без опыта работы переводчиком, при условии свободного владения немецким и русским языками. 20-30$ в час!Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
ТЕНДЕР ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! Компании "ЭСТ Клиниг Групп" требуется новое коммерческое название. Информация о компании: www.est-clean.ru Схема тендера такова: мы готовы выкупить креативное название без обоснования - до 100 $, и до 300 $ c ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Мини-тендер (сайт: http://est-clean.ru/): Нас интересует постоянная поддержка сайта (не сложная) Сегодня требуется: 1. Поставить баннеры под блоком "Новости". 2. Изменения навигации сайта. 3. Добавление английской версии сайта (текст есть) 4. Оптимизация сайта на основе экспресс-анализа (нетпромоутер.ру) и других данных. Требуется этой осенью: 5. Редизайн главной страницы. 6. Посещаемость сайт ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад