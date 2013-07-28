Профессиональная и качественная вёрстка
Навыки и знания :
- HTML5 + CSS3.
- Блочная фиксированная / резиновая вёрстка.
- Кроссбраузерность.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Twitter Bootstrap.
- Адаптивная верстка.
- Java Script / jQuery
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
Портфолио
- Steak House111 просмотров
- Aurora101 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Отличный фрилансер. Вполне довольны сотрудничеством.
Ответный отзыв
Иван отличный заказчик. Было чётко сформулированное ТЗ, по всем возникавшим вопросам незамедлительно отвечал. Оплата была произведена сразу же после завершения работы. Вообщем остались только положительные впечатления.
$20
10 баллов
10 лет назад
Отлично сверстал, благодарю
Ответный отзыв
Василиса приятный заказчик. Оплата проходит своевременно, на все возникающие вопросы быстро отвечала. Вообщем с данным человеком работать одно удовольствие.
$25
10 баллов
10 лет назад
Выполнил все отлично и быстро! Хороший специалист, рекомендую!