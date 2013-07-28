lskander

Александр lskander

 
34 годаМолдова/Тирасполь
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональная и качественная вёрстка

Навыки и знания :

- HTML5 + CSS3.

- Блочная фиксированная / резиновая вёрстка.

- Кроссбраузерность.

- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

- Соблюдение стандартов W3C.

- Twitter Bootstrap.

- Адаптивная верстка.

- Java Script / jQuery

- Использование спрайтов.

- Подключение нестандартных шрифтов.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

HTMLBootstrapjQueryJava
Портфолио
Отзывы заказчиков
yohanan
Иван 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта-заглушки
Отличный фрилансер. Вполне довольны сотрудничеством.
Иван отличный заказчик. Было чётко сформулированное ТЗ, по всем возникавшим вопросам незамедлительно отвечал. Оплата была произведена сразу же после завершения работы. Вообщем остались только положительные впечатления.
Ответный отзыв
vasilisa1210
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Верстка html5
Отлично сверстал, благодарю
Василиса приятный заказчик. Оплата проходит своевременно, на все возникающие вопросы быстро отвечала. Вообщем с данным человеком работать одно удовольствие.
Ответный отзыв
showjumper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Верстка нескольких форм и писем из PDF в HTML
Выполнил все отлично и быстро! Хороший специалист, рекомендую!