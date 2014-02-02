Верстка под Joomla!, WordPress, CSS, HTML, сайт под "Ключ"

Для тех кто думает какой движок лучше

http://www.cmsmagazine.ru/catalogue/ ТОП 10

Закончил НУК им.адмирала Макарова. Специальность "Программное обеспечение автоматизированных систем".

С 2012 года занимаюсь профессионально версткой и созданием сайтов "под ключ".

Созданием веб сайтов я занимаюсь в популярном блокноте Notepad++. Каждый участок кода прописываю руками, а не с помощью подсказок специализированных программ. Такой подход позволяет мне слиться с кодом в единое целое и как бы сжиться с ним, что бы он был как можно лучше и в нем было больше жизни и гармонии. Такой подход, говорит обо мне как об умном и знающем специалисте, ибо избегание костылей есть высший пилотаж в нашей профессии.

Я создам для вас свой веб-ресурс, который будет представлять Ваши интересы в глобальной сети.