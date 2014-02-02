Andrux

Андрей Andrux

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка под Joomla!, WordPress, CSS, HTML, сайт под "Ключ"

Для тех кто думает какой движок лучше

http://www.cmsmagazine.ru/catalogue/ ТОП 10

Закончил НУК им.адмирала Макарова. Специальность "Программное обеспечение автоматизированных систем".

С 2012 года занимаюсь профессионально версткой и созданием сайтов "под ключ".

Созданием веб сайтов я занимаюсь в популярном блокноте Notepad++. Каждый участок кода прописываю руками, а не с помощью подсказок специализированных программ. Такой подход позволяет мне слиться с кодом в единое целое и как бы сжиться с ним, что бы он был как можно лучше и в нем было больше жизни и гармонии. Такой подход, говорит обо мне как об умном и знающем специалисте, ибо избегание костылей есть высший пилотаж в нашей профессии.

Я создам для вас свой веб-ресурс, который будет представлять Ваши интересы в глобальной сети.

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Отзывы заказчиков

yohanan
Иван 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Внедрение ТЗ на сайте (Joomla)
Joomla
Всем доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ. Моментальная оплата и даже раньше:)
Ответный отзыв
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)
$10
10 баллов
11 лет назад
Убрать текст в футере в магазине на Shop-Script 5
Работой довольны, правки внесены по тз! Всё хорошо!
Четкое тз, моментальная оплата. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Stefan1
Степан 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Верстка и натяжка на joomla
Joomla
Андрей отличный специалист сделал все как надо, даже не смотря на то что дизайнер допустил ошибку в размерах макета. Было очень легко и комфортно общаться, чувствовалось, что он заинтересован в клиенте и в выполнении поставленных задач. Также хочу отметить, что Андрей был всегда на связи. Осталось очень положительное впечатление от работы с Андреем. Большое спасибо за профессиональный подход и за хорошую работу!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, моментальная оплата. С такими людьми приятно работать. Вообщем, все было хорошо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Ответный отзыв
ahrefa
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Joomla корректировки на сайте
Joomla
Спасибо, работа выполнена полностью и в срок.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и моментальная оплата.
Ответный отзыв
rumilk
Румиль 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Лендинг
Вообщем сайт выполнен успешно, соответствует всем требованиям. Не было никаких проблем с допиливанием сайта, никаких отрицательных моментов типа в тз не было и т.д. Человек действительно понимает, что классный сайт появляется только в процессе совместной работы. Спасибо, Андрей! Направлений много, будем и дальше сотрудничать!
Отличный заказчик, приятно работать, приятно общаться. Нашли выходы из всех ситуаций) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Вообщем рекомендую.
Ответный отзыв
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5 отзывов
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нет отзывов
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