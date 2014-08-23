Клонировать сайт на Joomla, изменив дизайн и т.п.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки204 просмотра

Есть сайт - mfo-golden-time.ru

Нужно его клонировать, изменив дизайн и символику (дизайн там шаблонный).

И немного помочь мне разобраться с его настройкой.

Хостинг у них одинаков (площадка, тариф), т.е. - скопировать с одного на другой и произвести нужные изменения.

(человек, делавший первый сайт в отъезде и без инета, 2й сайт внезапно нужен до Пн, а у меня совершенно нет времени разбираться в нем)

Бюджет 2 тыс.

Joomla
11 лет назад
Vadimbl4
Вадим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
1 день
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slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад