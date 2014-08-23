Добрый день, у меня на сайте produkti-pchelovodstva.ru установлен калькулятор доставки Edost, мне требуется внести правки на странице оформления заказа: 1. Поменять поля местами 2. Сделать по этапное отображение, т.е. когда посетитель ...
Клонировать сайт на Joomla, изменив дизайн и т.п.
Есть сайт - mfo-golden-time.ru
Нужно его клонировать, изменив дизайн и символику (дизайн там шаблонный).
И немного помочь мне разобраться с его настройкой.
Хостинг у них одинаков (площадка, тариф), т.е. - скопировать с одного на другой и произвести нужные изменения.
(человек, делавший первый сайт в отъезде и без инета, 2й сайт внезапно нужен до Пн, а у меня совершенно нет времени разбираться в нем)
Бюджет 2 тыс.
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