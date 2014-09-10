Верстка и программирование сайта на WordPress

Нужен хороший специалист для разработки сайта на Word Press. Макеты дизайна сейчас до согласовываются. Во вложении главная страница которая потерпит возможно небольшие изменения.

Проект несколько не стандартный.

Будет необходимо реализовать регистрацию и авторизацию пользователей(как обычную, так и через соц. сети). Зарегистрированный пользователь имеет возможность добавлять материалы в категории сайта. Но публиковаться они должны будут после модерации администратором.

Так же в категорию может назначаться пользователь "Специалист" и он может добавлять материалы без модерации именно в свои категории. К материалу сайта можно прекриплять видео запись и аудио файл.

Видео запись можно просто кодом вставлять с ютуба например, а аудио загружать на сервер и воспроизводить.

еще должна быть сделана возможность у пользователей обмениваться личными сообщениями.

Более полное ТЗ предоставлю исполнителю.

Интерисует цена и сроки.

P.S. При выборе исполнителя в данном проекте, смотрю на выполненные работы на WP(если можно в заявке ссылки указать), а так же на адекватность цены. Оплата в конце проекта(по моим отзывам можно понять, что ни кого не кидаю, и с оплатой не затягиваю, сдулал - деньги получил).