Нужно создать сайт на джумле

Нужны цена и сроки . ПСД вот:

https://yadi.sk/i/GNg-q61QZBMET

https://yadi.sk/i/eCRP06PzZBMEP

Основной момент - это калькулятор

https://yadi.sk/d/GYLAdXkYZDiVs

тут еще дополнение:

полотно - прайс на пленку

у каждой фирмы, у каждой фактуры своя цена

фотопечать в калькулятор включать не надо

с кругами — это страницы переключаются

добавить комнату — это добавляет такой же блок с расчетом, суммируя результаты.

в калькуляторе писать только страну и фактуру, например, бельгия мат, бельгия лак и т.д.

фирму расписывать не надо, это грамостко будет

единственная проблема в калькуляторе это наверно зависимость цены от общей площади

часть верстки уже есть - http://alextir.srj.webhost1.ru/ , просто человек пропал....