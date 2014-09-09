Нужно создать сайт на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки204 просмотра

Нужны цена и сроки . ПСД вот:

https://yadi.sk/i/GNg-q61QZBMET

https://yadi.sk/i/eCRP06PzZBMEP

Основной момент - это калькулятор

https://yadi.sk/d/GYLAdXkYZDiVs

тут еще дополнение:

полотно - прайс на пленку

у каждой фирмы, у каждой фактуры своя цена

фотопечать в калькулятор включать не надо

с кругами — это страницы переключаются

добавить комнату — это добавляет такой же блок с расчетом, суммируя результаты.

в калькуляторе писать только страну и фактуру, например, бельгия мат, бельгия лак и т.д.

фирму расписывать не надо, это грамостко будет

единственная проблема в калькуляторе это наверно зависимость цены от общей площади

часть верстки уже есть - http://alextir.srj.webhost1.ru/ , просто человек пропал....

Joomla
11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$390
8 дней
Все супер! спасибо!
Хороший заказчик, ТЗ точное, всегда на связи, можно не бояться работать по постоплате.

Заявки фрилансеров

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад