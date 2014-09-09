Доработка шаблона для 1С-Битрикс, на основе сверстанных страниц. Доработать то, что уже есть, плюс перенести сверстанные страницы. Работа ведется сначала на тестовом сервере, потом будет необходимо перенести на боевой. Срок до 29 августа.
Нужно создать сайт на джумле
Нужны цена и сроки . ПСД вот:
https://yadi.sk/i/GNg-q61QZBMET
https://yadi.sk/i/eCRP06PzZBMEP
Основной момент - это калькулятор
https://yadi.sk/d/GYLAdXkYZDiVs
тут еще дополнение:
полотно - прайс на пленку
у каждой фирмы, у каждой фактуры своя цена
фотопечать в калькулятор включать не надо
с кругами — это страницы переключаются
добавить комнату — это добавляет такой же блок с расчетом, суммируя результаты.
в калькуляторе писать только страну и фактуру, например, бельгия мат, бельгия лак и т.д.
фирму расписывать не надо, это грамостко будет
единственная проблема в калькуляторе это наверно зависимость цены от общей площади
часть верстки уже есть - http://alextir.srj.webhost1.ru/ , просто человек пропал....
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