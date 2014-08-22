Доработка шаблона на 1С-Битрикс. Срочно

Доработка шаблона для 1С-Битрикс, на основе сверстанных страниц. Доработать то, что уже есть, плюс перенести сверстанные страницы. Работа ведется сначала на тестовом сервере, потом будет необходимо перенести на боевой. Срок до 29 августа.