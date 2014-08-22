Доработка шаблона на 1С-Битрикс. Срочно

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок175 просмотров

Доработка шаблона для 1С-Битрикс, на основе сверстанных страниц. Доработать то, что уже есть, плюс перенести сверстанные страницы. Работа ведется сначала на тестовом сервере, потом будет необходимо перенести на боевой. Срок до 29 августа.

11 лет назад
masaira
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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