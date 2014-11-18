Сверстать и натянуть на CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок212 просмотров

Необходимо будет сверстать макет дизайна, примерное из 5-6 страниц и натянуть на CMS Битрикс, создать необходимые инфоблоки, настроить формы и области.

На сайте будет видео на фоне, есть исходник, необходимо будет его оптимизировать под сайт. Также будет небольшая анимация. Есть ТЗ.

Нужен программист под битрикс с хорошим опытом, в дальнейшем возможно сотрудничество.

11 лет назад
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Джаудат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад
$550
16 дней
Хороший исполнитель. Четко работает в рамках ТЗ.
Все нормально

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
11 лет назад