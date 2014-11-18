Нужны цена и сроки . ПСД вот: https://yadi.sk/i/GNg-q61QZBMET https://yadi.sk/i/eCRP06PzZBMEP Основной момент - это калькулятор https://yadi.sk/d/GYLAdXkYZDiVs тут еще дополнение: полотно - прайс на пленку ...
Сверстать и натянуть на CMS Bitrix
Необходимо будет сверстать макет дизайна, примерное из 5-6 страниц и натянуть на CMS Битрикс, создать необходимые инфоблоки, настроить формы и области.
На сайте будет видео на фоне, есть исходник, необходимо будет его оптимизировать под сайт. Также будет небольшая анимация. Есть ТЗ.
Нужен программист под битрикс с хорошим опытом, в дальнейшем возможно сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $300
Доработка шаблона для 1С-Битрикс, на основе сверстанных страниц. Доработать то, что уже есть, плюс перенести сверстанные страницы. Работа ведется сначала на тестовом сервере, потом будет необходимо перенести на боевой. Срок до 29 августа.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте надо регулярно делать некоторые доделки и усовершенствования согласно ТЗ.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать следующее: 1. Переделать функционал фильтров магазина на движке Imagecms. ...Закрыт11 лет назад
Для сайта unona.kz cms joomla. Поменять 7 фото. Создать вкладки меню выподающий список -Услуги (создать меню-материал, добавить все услуги списком, в новый материал, они на главной, аккуратно в ...Завершен11 лет назад
Необходимо модифицировать регистрацию для разных видов юзеров, а так же доработать подстановку данных при формлении заказа в корзине. Магазин на Битрикс. Только для частных специалистов, без предоплаты.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Существует сайт http://decorsite.ru/, написан на DLE. Необходимо: создать сайт на Друпале сохранив текущую структуру ссылок и страниц, дизайн и контент Функциональность сайта текущая: все товары добавляются вручную как объявления ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требования: - опыт работы в web-программировании от 2-х лет (HTML/XHTML/HTML5, CSS, JS, CMS Drupal, знание других CMS (Wordpress, DLE- приветсвуется ); - опыт создание сайта с 0 (после получения ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт - доска объявлений, состоящий из нескольких разделов: http://avto.dialogpress.ru/ http://rabota.dialogpress.ru/ http://uslugi.dialogpress.ru/ На сайте объявлений есть несколько платных услуг. Так за деньги можно: Сделать ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Авто - подписаться на объявления Есть сайт http://avto.dialogpress.ru/ на друпал7. Нужно реализовать механизм "Подписаться на уведомления о новых объявлениях на почту" как здесь: http://autochel.ru/car/motors/foreign/tesla/Завершен11 лет назад