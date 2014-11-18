Сверстать и натянуть на CMS Bitrix

Необходимо будет сверстать макет дизайна, примерное из 5-6 страниц и натянуть на CMS Битрикс, создать необходимые инфоблоки, настроить формы и области.

На сайте будет видео на фоне, есть исходник, необходимо будет его оптимизировать под сайт. Также будет небольшая анимация. Есть ТЗ.

Нужен программист под битрикс с хорошим опытом, в дальнейшем возможно сотрудничество.