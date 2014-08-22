CMS Open Cart

Добрый день, у меня на сайте produkti-pchelovodstva.ru установлен калькулятор доставки Edost, мне требуется внести правки на странице оформления заказа:

1. Поменять поля местами

2. Сделать по этапное отображение, т.е. когда посетитель попал на стр.оф. заказа, у него видны только два поля - Регион и Город, когда он выбрал к примеру Воронежская область, город Воронеж, то у него тогда откроется поле с выбором вариантов доставки, далее когда он выбрал к примеру EMS, то у него откроется поле с вариантами оплаты, когда он выбрал к примеру - Оплата наличными, то далее у него показывается поля с вводом контактной информации

P.S. Скайп и микрофон обязательно