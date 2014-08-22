Изменить форму заказа в WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок183 просмотра

На существующем онлайн-магазине, CMS - woedpress + woocommerce нужно изменить форму заказа. Свести ее к выпадающему окну с оставлением контактных данных

WooCommerceWordPress
11 лет назад
winsloy
Иван 
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров