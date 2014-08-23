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Drupal 7 коррекция работы сайта
Требуется исправить работу загрузки изображений на сайте http://reality.rusbg.info/
1. Регистрация
2. Войдите в аккаунт
3. Добавьте объявление.
4. Выбираем файл изображения.
5. Нажимаем "загрузить изображение"
6. Получаем окошко с ругательствами.
То же самое при попытке не нажимая кнопки "загрузить изображение" сохранить объявление мы получаем на отдельной странице.
ПРи добавлении объявления вообще не дает грузить картинки. Даже если они менее 5000 кб (более нельзя).
Нужно разобраться в причинах и устранить их.
Опыт работ в данном направлении обязателен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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