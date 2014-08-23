Drupal 7 коррекция работы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок134 просмотра

Требуется исправить работу загрузки изображений на сайте http://reality.rusbg.info/

1. Регистрация

2. Войдите в аккаунт

3. Добавьте объявление.

4. Выбираем файл изображения.

5. Нажимаем "загрузить изображение"

6. Получаем окошко с ругательствами.

То же самое при попытке не нажимая кнопки "загрузить изображение" сохранить объявление мы получаем на отдельной странице.

ПРи добавлении объявления вообще не дает грузить картинки. Даже если они менее 5000 кб (более нельзя).

Нужно разобраться в причинах и устранить их.

Опыт работ в данном направлении обязателен.

Drupal
11 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$20
1 день
Работаем не первый раз! Как всегда все на высоте!
Постоянный заказчик, все как всегда отлично, без задержек проверки, доступов! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад