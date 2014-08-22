Установка дизайна на WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка85 просмотров

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Мы делаем редизайн сайта dokotask.ru. Дизайн уже готов (см. вложения). Необходимо создать новую тему для WP и наполнить согласно макетам дизайна. Исходники psd и доступ в админку предоставлю. Нужно старые статьи вывести в новом дизайне. Что куда покажу. Вы можете делать на своем хостинге и брать материалы со старого сайта.

Основное требование к исполнителю - быть на связи в скайп. Отвечать в течении 6 часов или показывать промежуточные результаты. (кр ночи конечно)), иначе передаю заказ другому; уж извините не могу рисковать временем.

Срок к понедельнику 25.08. Возможно увеличение на день, если большая часть будет готова и я это могу увидеть.

Цена 7000р.

WordPress
11 лет назад
trixter5
Вадим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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