Установка дизайна на WordPress

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Мы делаем редизайн сайта dokotask.ru. Дизайн уже готов (см. вложения). Необходимо создать новую тему для WP и наполнить согласно макетам дизайна. Исходники psd и доступ в админку предоставлю. Нужно старые статьи вывести в новом дизайне. Что куда покажу. Вы можете делать на своем хостинге и брать материалы со старого сайта.

Основное требование к исполнителю - быть на связи в скайп. Отвечать в течении 6 часов или показывать промежуточные результаты. (кр ночи конечно)), иначе передаю заказ другому; уж извините не могу рисковать временем.

Срок к понедельнику 25.08. Возможно увеличение на день, если большая часть будет готова и я это могу увидеть.

Цена 7000р.