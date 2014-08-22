Требуется выполнить следующие работы с CMS 1C-Битрикс: 1. Обновить 1С-Битрикс, перед этим консультация как установить/продлить лицензию. После обновления лицензии, обновить саму систему. 2. Создать шаблон для 1С-Битрикс на основе адаптивной верстки. ...
Установка дизайна на WordPress
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Мы делаем редизайн сайта dokotask.ru. Дизайн уже готов (см. вложения). Необходимо создать новую тему для WP и наполнить согласно макетам дизайна. Исходники psd и доступ в админку предоставлю. Нужно старые статьи вывести в новом дизайне. Что куда покажу. Вы можете делать на своем хостинге и брать материалы со старого сайта.
Основное требование к исполнителю - быть на связи в скайп. Отвечать в течении 6 часов или показывать промежуточные результаты. (кр ночи конечно)), иначе передаю заказ другому; уж извините не могу рисковать временем.
Срок к понедельнику 25.08. Возможно увеличение на день, если большая часть будет готова и я это могу увидеть.
Цена 7000р.
Заявки фрилансеров
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