Создание крупного сервиса

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт17 заявок213 просмотров

Требуется граммотный программист или группа разработчиков, для создания крупного сервиса.

Бюджет около $4000, на фреймворке.

Все подробности при личном общении в скайпе (голосом).

Техническое задание, прототип, дизайн и верстка уже есть.

Срок - порядка 2 месяцев. Только для свободных разработчиков, т.к срок подсчитан для 8-часового рабочего дня.

11 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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