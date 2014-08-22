Требуется исправить работу загрузки изображений на сайте http://reality.rusbg.info/ 1. Регистрация 2. Войдите в аккаунт 3. Добавьте объявление. 4. Выбираем файл изображения. 5. Нажимаем "загрузить изображение" 6. ...
Создание крупного сервиса
Требуется граммотный программист или группа разработчиков, для создания крупного сервиса.
Бюджет около $4000, на фреймворке.
Все подробности при личном общении в скайпе (голосом).
Техническое задание, прототип, дизайн и верстка уже есть.
Срок - порядка 2 месяцев. Только для свободных разработчиков, т.к срок подсчитан для 8-часового рабочего дня.
Заявки фрилансеров
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