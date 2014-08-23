Нужен программист на друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка109 просмотров

Нужен программист на друпал для правок по сайту.

В перспективе постоянное сотрудничество по другим проектам на различных ЦМС

оставляем свой скайп или аську. там я вам расскажу подробнее, что нужно.

Drupal
11 лет назад
DenBizRus
Денис 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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