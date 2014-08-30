Разработка для ОпенКарт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки153 просмотра

нужна разработка функционала, не банальная установка хламмодулей с форума, а грамотная разработка личного кабинета, функционала

Opencart
11 лет назад
rustamborisov
Рустам 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Сергей грамотный разработчик, способный справиться со сложными задачами. Выполнено все отлично. Рекомендую!
Хороший заказчик! Очень подробное ТЗ, быстрая проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад