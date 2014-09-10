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Внести ряд правок на сайт (Joomla)
Здравствуйте! У меня есть небольшие правки на сайт, который стоит на Joomla.
Самая ключевая задача - поставить хороший аккуратный слайдер с закругленными краями. Возможно, другой, чуточку меньше, но аккуратный и красивый. Желательно, чтобы было удобно и не замудренно пользоваться в админке - лучший вариант - поставил фото, внес в поле текст и оно все красиво наложилось. На крайний случай - вставляешь уже картинки с текстом. Должно быть приемлемо, эстетично, в рамках общего дизайна. Если надо немного преобразовать кнопку Записаться (справа), то можно, но с условием наличия фото врача также.
Также выровнять все элементы корректно и проверить на кроссбраузерность, кроссплатформенность (правки в приложении).
Также когда заходишь на сайт с телефона, то невозможно попасть на контакты - кликаешь на контакты, открывается поверх форма обратной связи.
Желательно сделать блог с круглыми превью картинками в разделе. Впринципе это все.
Алгоритм работы такой - ставите тестовый вариант сайта на своем или моем хостинге - вносим все правки. проверяем, тогда переносим.
Сайт bubnovsky точка com.ua
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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