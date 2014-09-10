Внести ряд правок на сайт (Joomla)

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Завершен10 заявок185 просмотров

Здравствуйте! У меня есть небольшие правки на сайт, который стоит на Joomla.

Самая ключевая задача - поставить хороший аккуратный слайдер с закругленными краями. Возможно, другой, чуточку меньше, но аккуратный и красивый. Желательно, чтобы было удобно и не замудренно пользоваться в админке - лучший вариант - поставил фото, внес в поле текст и оно все красиво наложилось. На крайний случай - вставляешь уже картинки с текстом. Должно быть приемлемо, эстетично, в рамках общего дизайна. Если надо немного преобразовать кнопку Записаться (справа), то можно, но с условием наличия фото врача также.

Также выровнять все элементы корректно и проверить на кроссбраузерность, кроссплатформенность (правки в приложении).

Также когда заходишь на сайт с телефона, то невозможно попасть на контакты - кликаешь на контакты, открывается поверх форма обратной связи.

Желательно сделать блог с круглыми превью картинками в разделе. Впринципе это все.

Алгоритм работы такой - ставите тестовый вариант сайта на своем или моем хостинге - вносим все правки. проверяем, тогда переносим.

Сайт bubnovsky точка com.ua

Joomla
11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_shuchenko
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-1)
11 лет назад
$10
1 день
Ответственный исполнитель, и профессионал своего дела. Спасибо за помощь. Конечно же, рекомендую!
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

alex_shuchenko
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-1)
11 лет назад