Настройка WP-сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок144 просмотра

Сайт likf.ru.

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Цвет меню изменить на зеленый

Создать 4 пунктв меню: Главная, Новости, Портфолио, О Нас

Немного изменить верстку, убрать лишние элементы.

Настроить ftp

Убрать лишние ссылки. Поправить копирайт.

WordPress
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров