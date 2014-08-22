Требуется граммотный программист или группа разработчиков, для создания крупного сервиса. Бюджет около $4000, на фреймворке. Все подробности при личном общении в скайпе (голосом). Техническое задание, прототип, дизайн и верстка уже ...
Настройка WP-сайта
Сайт likf.ru.
Добавить пагинацию, кнопки в статье Поделиться
Кнопки соц сетей оставить пока 3 твитер фейсбук вконтакте
Цвет меню изменить на зеленый
Создать 4 пунктв меню: Главная, Новости, Портфолио, О Нас
Немного изменить верстку, убрать лишние элементы.
Настроить ftp
Убрать лишние ссылки. Поправить копирайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4000Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист на друпал для правок по сайту. В перспективе постоянное сотрудничество по другим проектам на различных ЦМС оставляем свой скайп или аську. там я вам расскажу подробнее, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется исправить работу загрузки изображений на сайте http://reality.rusbg.info/ 1. Регистрация 2. Войдите в аккаунт 3. Добавьте объявление. 4. Выбираем файл изображения. 5. Нажимаем "загрузить изображение" 6. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Тематика сайта – переводы песен Нужна форма регистрации с профайлом пользователя, в котором будет следующее: - фото автора - информация об авторе - возможность отправить сообщение другому пользователю - возможность ...Закрыт11 лет назад
- $50
На существующем онлайн-магазине, CMS - woedpress + woocommerce нужно изменить форму заказа. Свести ее к выпадающему окну с оставлением контактных данныхСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! В приложении текстовый файл с задачей. Сроки как можно оперативнее. Заранее спасибо.Закрыт11 лет назад
Натянуть вертску на shop script 5 В заявках оставляйте свой скайпСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт - mfo-golden-time.ru Нужно его клонировать, изменив дизайн и символику (дизайн там шаблонный). И немного помочь мне разобраться с его настройкой. Хостинг у них одинаков (площадка, тариф), т.е. - скопировать с ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, у меня на сайте produkti-pchelovodstva.ru установлен калькулятор доставки Edost, мне требуется внести правки на странице оформления заказа: 1. Поменять поля местами 2. Сделать по этапное отображение, т.е. когда посетитель ...Закрыт11 лет назад