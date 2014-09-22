Доработка трех сайтов на DataLife Engine

требуеться опытный исполнитель по цмс дле и в вестке и програмираванию на дле

от вас требуется :

1.сайт первый

даработка шаблона ДЛЕ от sanderart студио.

нужно загрузит демо контент(новости,видео)

и загрузить на хостинг .

2.сайт второй

обновить движок.

мелкие правки и доработки в шаблоне,доработка модулей.

3.сайт третий

на сайт постоянно загружаеются вредоноцные коды,очистить сайт от кодов и обезопасить его чтоб в дальнейшим это не повтярялось.

подробности в личке