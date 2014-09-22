Доработка трех сайтов на DataLife Engine

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки131 просмотр

требуеться опытный исполнитель по цмс дле и в вестке и програмираванию на дле

от вас требуется :

1.сайт первый

даработка шаблона ДЛЕ от sanderart студио.

нужно загрузит демо контент(новости,видео)

и загрузить на хостинг .

2.сайт второй

обновить движок.

мелкие правки и доработки в шаблоне,доработка модулей.

3.сайт третий

на сайт постоянно загружаеются вредоноцные коды,очистить сайт от кодов и обезопасить его чтоб в дальнейшим это не повтярялось.

подробности в личке

11 лет назад
polh289
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 лет назад
$120
7 дней
прекрасно поработали,рекомендую
Хорошо поработали,оплата в срок,и подробное понятное задание.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 лет назад