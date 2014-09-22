Здравствуйте! У меня есть небольшие правки на сайт, который стоит на Joomla. Самая ключевая задача - поставить хороший аккуратный слайдер с закругленными краями. Возможно, другой, чуточку меньше, но аккуратный и красивый. ...
Доработка трех сайтов на DataLife Engine
требуеться опытный исполнитель по цмс дле и в вестке и програмираванию на дле
от вас требуется :
1.сайт первый
даработка шаблона ДЛЕ от sanderart студио.
нужно загрузит демо контент(новости,видео)
и загрузить на хостинг .
2.сайт второй
обновить движок.
мелкие правки и доработки в шаблоне,доработка модулей.
3.сайт третий
на сайт постоянно загружаеются вредоноцные коды,очистить сайт от кодов и обезопасить его чтоб в дальнейшим это не повтярялось.
подробности в личке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $7
Сайт likf.ru. Добавить пагинацию, кнопки в статье Поделиться Кнопки соц сетей оставить пока 3 твитер фейсбук вконтакте Цвет меню изменить на зеленый Создать 4 пунктв меню: Главная, Новости, Портфолио, О Нас ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $4000
Требуется граммотный программист или группа разработчиков, для создания крупного сервиса. Бюджет около $4000, на фреймворке. Все подробности при личном общении в скайпе (голосом). Техническое задание, прототип, дизайн и верстка уже ...Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист на друпал для правок по сайту. В перспективе постоянное сотрудничество по другим проектам на различных ЦМС оставляем свой скайп или аську. там я вам расскажу подробнее, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется исправить работу загрузки изображений на сайте http://reality.rusbg.info/ 1. Регистрация 2. Войдите в аккаунт 3. Добавьте объявление. 4. Выбираем файл изображения. 5. Нажимаем "загрузить изображение" 6. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Тематика сайта – переводы песен Нужна форма регистрации с профайлом пользователя, в котором будет следующее: - фото автора - информация об авторе - возможность отправить сообщение другому пользователю - возможность ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
На существующем онлайн-магазине, CMS - woedpress + woocommerce нужно изменить форму заказа. Свести ее к выпадающему окну с оставлением контактных данныхСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! В приложении текстовый файл с задачей. Сроки как можно оперативнее. Заранее спасибо.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Натянуть вертску на shop script 5 В заявках оставляйте свой скайпСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад