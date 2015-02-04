Есть сайт на Joomla 3. На главной странице установлен слайдер с товарами "новинки". Он не работает сейчас. Нужно исправить. В заявке пишите стоимость
Написать JS отслеживания загрузки картинки
Нужно написать javascript код, который будет выдавать alert(“picloaded”) по окончании загрузки изображения (в различных браузерах, из кэша или из интернет), а пока картинка грузится, показывать иконку loading (можно взять любую из интернета).
Этот код в последующем будет встроен на страницу с товара интернет-магазина. Пока картинки товара будут подгружаться, код должен выводить loading.
Код должен корректно отрабатываться в актуальных версиях браузеров (Firefox, Chrome, IE от 8.0!, Opera, Safari).
Выбранный исполнитель
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