Написать JS отслеживания загрузки картинки

Нужно написать javascript код, который будет выдавать alert(“picloaded”) по окончании загрузки изображения (в различных браузерах, из кэша или из интернет), а пока картинка грузится, показывать иконку loading (можно взять любую из интернета).

Этот код в последующем будет встроен на страницу с товара интернет-магазина. Пока картинки товара будут подгружаться, код должен выводить loading.

Код должен корректно отрабатываться в актуальных версиях браузеров (Firefox, Chrome, IE от 8.0!, Opera, Safari).