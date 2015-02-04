Написать JS отслеживания загрузки картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки176 просмотров

Нужно написать javascript код, который будет выдавать alert(“picloaded”) по окончании загрузки изображения (в различных браузерах, из кэша или из интернет), а пока картинка грузится, показывать иконку loading (можно взять любую из интернета).

Этот код в последующем будет встроен на страницу с товара интернет-магазина. Пока картинки товара будут подгружаться, код должен выводить loading.

Код должен корректно отрабатываться в актуальных версиях браузеров (Firefox, Chrome, IE от 8.0!, Opera, Safari).

JavaScript
11 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sier_brat
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$4
1 день
Все было хорошо.
Всё отлично

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sier_brat
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад