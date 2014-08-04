sier_brat

Александр sier_brat

 
31 годРоссия/Владимир
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Написать JS отслеживания загрузки картинки
Все было хорошо.
Всё отлично
Ответный отзыв
cat_crash2
Третьяков 
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сделать UI на Bootstrap
В восторге от качества работы, подходу к делу. Сделал все очень быстро и качествено. Максимально давал обратную связь, задавал вопросы связанные с работой, предлагал варианты улучшения. Благодарю за проделанную работу!
Задание ясное, ответы на любые интересующие вопросы. Никаких претензий. Спасибо, что дали возможность освоить leaflet.
Ответный отзыв
Ramze
Роман 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Небольшой модуль расчета PHP+java
Все замечательно. Быстро, с вопросами на понимание, именно то, что я хотел. Спасибо!
Хорошее ТЗ. Ясное понимание своих желаний и их выражение. Ответы на интересующие вопросы
Ответный отзыв
Мобильные приложения
нет отзывов
$12/час
нет рейтинга