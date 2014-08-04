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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
9 лет назад
Все было хорошо.
Ответный отзыв
Всё отлично
$100
10 баллов
9 лет назад
В восторге от качества работы, подходу к делу. Сделал все очень быстро и качествено. Максимально давал обратную связь, задавал вопросы связанные с работой, предлагал варианты улучшения. Благодарю за проделанную работу!
Ответный отзыв
Задание ясное, ответы на любые интересующие вопросы. Никаких претензий. Спасибо, что дали возможность освоить leaflet.
$30
10 баллов
9 лет назад
Все замечательно. Быстро, с вопросами на понимание, именно то, что я хотел. Спасибо!
Ответный отзыв
Хорошее ТЗ. Ясное понимание своих желаний и их выражение. Ответы на интересующие вопросы
Мобильные приложения
нет отзывов
$12/час
нет рейтинга