SashaRovnyak

Работать с Александром было довольно легко от начала и до конца проекта. Для решения задачи были предоставлены все необходимые материалы. Все возникающие по ходу выполнения вопросы решались оперативно. Хочу отметить адекватное ожидание готового результата без назойливых вопросов и ежедневных звонков. Еще одним жирным плюсом заказчика - это решение финансового вопроса, так вот Александр порадовал как суммой так и скоростью оплаты. От сотрудничества с Александром осталось только положительное впечатление. Готов продолжать сотрудничество с ним и по другим проектам.