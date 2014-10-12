SashaRovnyak

Александр SashaRovnyak

 
31 годУкраина/Ужгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен front-end (уровня middle) для завершения полу-готового проекта

    Здравствуйте. Ищу адекватного фронт-енд разработчика (также разбирающегося в бекенде) для завершения уже начатого проекта. Если сработаемся, есть перспектива длительного сотрудничества.Есть незавершенный проект:[url=http://sasharjj.bget.ru/]http://sasharjj.bget.ru[/url]Что именно было не завершено, указано тут: [url=https://docs.google.com/document/d/13LmCYLQtjflOuHpzNuW8tXfcpMJkrokp-wXU_7AtAvA/edit][/url][url=https://docs.google.com/document/d/1qRoQY6uEX-qlnAi_ZTZQJpdjbzhWfkPlz8pmMgwlePU/edit]https://docs.google.com/document/d/1qRoQY6uEX-qlnAi_ZTZQJpdjbzhWfkPlz8pmMgwlePU/edit[/url] Нужно будет завершить проект и привести сайт в адекватный ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен front-end (middle/senior) с пониманием back-end на фикс багов

    Здравствуйте. Ищу адекватного фронт-енд разработчика (также разбирающегося в бекенде) для устранения багов на готовом проекте. Если сработаемся, есть перспектива длительного сотрудничества.  По проекту:  Сайт для работы:  [url=http://sasharjj.bget.ru/]http://sasharjj.bget.ru [/url] Баги из этого Борда в разделе “Новые” (перед тем как делать ставку, посмотреть ...

    Android
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Меню для сайта

    $100

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно сверстать респонсив бургер меню. На клик по иконке меню основной отъезжает на право. Все детали в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка адаптивных строительных калькуляторов по примеру

    $1200

    Приветствую!  Требуется девелопер для разработки адаптивных строительных калькуляторов по примеру.  Ресурсы:  1) Пример калькулятора. Например: [url=http://www.zhitov.ru/pile_foundation/]www.zhitov.ru/pile_founda...[/url]  2) Пример адаптивной верстки уже в разработанном калькуляторе (есть весь код). Например: [url=http://sasharjj.bget.ru/kalkulyator-rascheta-stolbchatogo-fundamenta/]sasharjj.bget.ru/kalkulya...[/url] (Пароль входа 0000)  3) Формулы для расчетов. Полный пример будет приложен в ПДФ файле ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вакантное место для копирайтера на постоянную работу (строй тематика)

    Доброго времени суток. Появилось 1 вакантное место для копирайтера на постоянную работу. Что предлагаем мы: - постоянный объем работы; - З/П 30 р за 1000 символов; - выплаты без задержек раз в неделю на карту ПриватБанка. Что хотим получить взамен: - ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка строительных калькуляторов по примеру

    Здравствуйте, уважаемые разработчики. Нужны строительные калькуляторы, по примеру http://www.zhitov.ru/ Более конкретный пример: http://www.zhitov.ru/pile_foundation/ Что требуется от исполнителя: - безупречная разработка самих калькуляторов; - умение реализовать чертеж, типа http://cs623429.vk.me/v623429316/c874/Vw1oi-mU64g.jpg - знание WordPress и способность безупречно внедрить разработанные калькуляторы на сайт с этой ЦМС; - ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны уникальные иконки (50 штук)

    Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужен современный дизайн иконок на сайт. Всего работа будет разделена на 3 части: • Первая партия 7 иконок. • Вторая партия 20 иконок. • Третья партия 20 иконок. Всего около 50 иконок. Дизайн должен быть выполнен в современном «плоском» стиле. От вас ...

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер на постоянную работу

    Доброго времени суток. Появилось 1 вакантное место для копирайтера на постоянную работу. Что предлагаем мы: - постоянный объем работы; - З/П 30 р за 1000 символов; - выплаты без задержек раз в неделю на карту ПриватБанка. Что хотим получить взамен: - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны уникальные иконки строительной тематики

    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Нужен опытный веб дизайнер, который нарисует уникальные пиктограммы(иконки) на строительную тематику. Например: - квадратные пиктограммы разделов строительства типа фундамент, кровля, стены, участок, стены, крыша и т.д. Пример прикреплен. Всего около 30-40 пиктограмм. Работа не сложная на пару часов. Сразу ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен скрипт для парсинга статистики mail.ru

    Приветсвую, дорогие исполнители. Нужен скрипт для парсинга ключевых слов из статистики mail.ru. Все ключевики должны собираться в файл MsExcel. Пример по ссылке ниже. Обратите внимание, что за один день доступна статистика только 6 страниц по 200 запросов(нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать строительный калькулятор по примеру

    Здравствуйте. Нужен строительный калькулятор по примеру. После написания он должен без проблем вставляться на сайт. Вот примеры: http://www.zhitov.ru – приоритетный пример. Возможно ли сделать что-нибудь подобное с наглядными чертежами после калькуляции (попробуйте любой калькулятор для примера) ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Andrew_Bobonich
Андрей 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Меню для сайта
Дякуву, то ще треба такого файного заказчика найти, супер-пупер! Такого файного е нико не відів)
Рекомендую устанавливать четкие сроки и условия сотрудничества. А так все ок.
Ответный отзыв
max_gil
Максим 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
7 лет назад
Разработка адаптивных строительных калькуляторов по примеру
Работать с Александром было довольно легко от начала и до конца проекта. Для решения задачи были предоставлены все необходимые материалы. Все возникающие по ходу выполнения вопросы решались оперативно. Хочу отметить адекватное ожидание готового результата без назойливых вопросов и ежедневных звонков. Еще одним жирным плюсом заказчика - это решение финансового вопроса, так вот Александр порадовал как суммой так и скоростью оплаты. От сотрудничества с Александром осталось только положительное впечатление. Готов продолжать сотрудничество с ним и по другим проектам.
Работа с Максимом оставила только положительные впечатления. Максим всегда на связи, отзывчивый и пунктуальный. Отдельно порадовали способности Максима четко идентифицировать проблемы в процессе выполнения проекта и также предлагать релевантные решения. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Cadmus1
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Нужны уникальные иконки строительной тематики
Про данного заказчика могу сказать только хорошее.Очень понравилось сотрудничать.Грамотное тз, и своевременная оплата.Рекомендую!
Исполнитель работает хорошо, но иногда медленно. В целом работой доволен.
Ответный отзыв
Air_duck
Игорь 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайтер на постоянную работу
Отличный заказчик! Грамотные и четкие ТЗ, своевременная оплата! Рекомендую всем!
Все сделано в сроки. Все требования к работе исполняются. Работа качесвтвенная. Постоянный онлайн. Коммуникация без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв