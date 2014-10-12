SashaRovnyak

Здравствуйте. Ищу адекватного фронт-енд разработчика (также разбирающегося в бекенде) для завершения уже начатого проекта. Если сработаемся, есть перспектива длительного сотрудничества.Есть незавершенный проект:[url=http://sasharjj.bget.ru/]http://sasharjj.bget.ru[/url]Что именно было не завершено, указано тут: [url=https://docs.google.com/document/d/13LmCYLQtjflOuHpzNuW8tXfcpMJkrokp-wXU_7AtAvA/edit][/url][url=https://docs.google.com/document/d/1qRoQY6uEX-qlnAi_ZTZQJpdjbzhWfkPlz8pmMgwlePU/edit]https://docs.google.com/document/d/1qRoQY6uEX-qlnAi_ZTZQJpdjbzhWfkPlz8pmMgwlePU/edit[/url] Нужно будет завершить проект и привести сайт в адекватный ...
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Ищу адекватного фронт-енд разработчика (также разбирающегося в бекенде) для устранения багов на готовом проекте. Если сработаемся, есть перспектива длительного сотрудничества. По проекту: Сайт для работы: [url=http://sasharjj.bget.ru/]http://sasharjj.bget.ru [/url] Баги из этого Борда в разделе “Новые” (перед тем как делать ставку, посмотреть ...HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно сверстать респонсив бургер меню. На клик по иконке меню основной отъезжает на право. Все детали в личку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1200
Приветствую! Требуется девелопер для разработки адаптивных строительных калькуляторов по примеру. Ресурсы: 1) Пример калькулятора. Например: [url=http://www.zhitov.ru/pile_foundation/]www.zhitov.ru/pile_founda...[/url] 2) Пример адаптивной верстки уже в разработанном калькуляторе (есть весь код). Например: [url=http://sasharjj.bget.ru/kalkulyator-rascheta-stolbchatogo-fundamenta/]sasharjj.bget.ru/kalkulya...[/url] (Пароль входа 0000) 3) Формулы для расчетов. Полный пример будет приложен в ПДФ файле ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток. Появилось 1 вакантное место для копирайтера на постоянную работу. Что предлагаем мы: - постоянный объем работы; - З/П 30 р за 1000 символов; - выплаты без задержек раз в неделю на карту ПриватБанка. Что хотим получить взамен: - ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
По поводу оставленной вами заявки. Не смог написать вам в личку. Отпишите мне будьте добры.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые разработчики. Нужны строительные калькуляторы, по примеру http://www.zhitov.ru/ Более конкретный пример: http://www.zhitov.ru/pile_foundation/ Что требуется от исполнителя: - безупречная разработка самих калькуляторов; - умение реализовать чертеж, типа http://cs623429.vk.me/v623429316/c874/Vw1oi-mU64g.jpg - знание WordPress и способность безупречно внедрить разработанные калькуляторы на сайт с этой ЦМС; - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужен современный дизайн иконок на сайт. Всего работа будет разделена на 3 части: • Первая партия 7 иконок. • Вторая партия 20 иконок. • Третья партия 20 иконок. Всего около 50 иконок. Дизайн должен быть выполнен в современном «плоском» стиле. От вас ...Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Появилось 1 вакантное место для копирайтера на постоянную работу. Что предлагаем мы: - постоянный объем работы; - З/П 30 р за 1000 символов; - выплаты без задержек раз в неделю на карту ПриватБанка. Что хотим получить взамен: - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Нужен опытный веб дизайнер, который нарисует уникальные пиктограммы(иконки) на строительную тематику. Например: - квадратные пиктограммы разделов строительства типа фундамент, кровля, стены, участок, стены, крыша и т.д. Пример прикреплен. Всего около 30-40 пиктограмм. Работа не сложная на пару часов. Сразу ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветсвую, дорогие исполнители. Нужен скрипт для парсинга ключевых слов из статистики mail.ru. Все ключевики должны собираться в файл MsExcel. Пример по ссылке ниже. Обратите внимание, что за один день доступна статистика только 6 страниц по 200 запросов(нужно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен строительный калькулятор по примеру. После написания он должен без проблем вставляться на сайт. Вот примеры: http://www.zhitov.ru – приоритетный пример. Возможно ли сделать что-нибудь подобное с наглядными чертежами после калькуляции (попробуйте любой калькулятор для примера) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад