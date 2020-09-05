Front end developer

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.

Ответственность:- готов приступить уже- всегда довожу дело до конца- не нарушаю сроков- даю консультации по макету- не беру предоплату*- всегда на связи

Род занятий:- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина- jQuery анимация сайтов.- Создание веб сайтов под ключ- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Bootstrap, БЭМ.

Система управления контентом (постоянно работаю с):

- WordPress

Образование:

- Высшее

Портфолио:

-https://www.weblancer.net/users/Andrew_Bobonich/portfolio/

Связь:

Skype: jobfrolov

Telegram: https://t.me/AndrewBobonich

Gmail: [email protected]