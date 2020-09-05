Андрей Andrew_BobonichAndrew_Bobonich
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.
Ответственность:- готов приступить уже- всегда довожу дело до конца- не нарушаю сроков- даю консультации по макету- не беру предоплату*- всегда на связи
Род занятий:- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина- jQuery анимация сайтов.- Создание веб сайтов под ключ- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Bootstrap, БЭМ.
Система управления контентом (постоянно работаю с):
- WordPress
Образование:
- Высшее
Портфолио:
-https://www.weblancer.net/users/Andrew_Bobonich/portfolio/
Связь:
Skype: jobfrolov
Telegram: https://t.me/AndrewBobonich
Gmail: [email protected]
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