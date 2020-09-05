Andrew_Bobonich

Андрей Andrew_Bobonich

 
32 годаУкраина/Ужгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Front end developer

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.

Ответственность:- готов приступить уже- всегда довожу дело до конца- не нарушаю сроков- даю консультации по макету- не беру предоплату*- всегда на связи

Род занятий:- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина- jQuery анимация сайтов.- Создание веб сайтов под ключ- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS,  Bootstrap, БЭМ.

Система управления контентом (постоянно работаю с):

- WordPress

Образование:

- Высшее

Портфолио:

-https://www.weblancer.net/users/Andrew_Bobonich/portfolio/

Связь:

Skype: jobfrolov

Telegram: https://t.me/AndrewBobonich

Gmail: [email protected]

WordPressHTMLCSSBootstrapjQuerySASS
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$30
средняя цена заказа
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1
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Портфолио
Отзывы заказчиков
TrafficHunter
Ярослав 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$26
10 баллов
3 года назад
Сделать якоря + CSS всплывающую анимацию
Благодарю Андрея за работу, клиентоориентированность на месте. Рекомендую, как порядочного специалиста.
Отличный заказчик, четкое тз, оплата без задержек, рекомендую!)
Ответный отзыв
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$80
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга из Figma
Отличный верстальщик, делает все в срок и по макетам, нареканий нет. Любые правки (хотелки от меня) делались быстро и без проблем. Будем работать и дальше!
Все прошло супер, рекомендую!
Ответный отзыв
markizz55
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
9 баллов
3 года назад
Верстка лендинга
Отлично
Отличный заказчик, рекомендую!)
Ответный отзыв
AntonChaplygin
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Нужна консультация по меню в Wordpress
Замечательный исполнитель, приятно работать! Очень хорошо понимает потребности и знает своё дело. Работа очень понравилась , спасибо!
Хороший заказчик, понятное тз, мгновенная оплата!)
Ответный отзыв
Space_developers
Эльдар 
35 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать правки в магазине на WooCommerce
Работать с Андреем одно удовольствие! На лету все подхватил, без лишних вопросов сразу к делу, и почти сразу сделал! Был приятно удивлен сотрудничеством. С уверенностью рекомендую всем, в первую очередь как специалиста по работе с Wordpress.
Работа с Эльдаром оставила только приятные впечатления, грамотно составленное тз, мгновенная оплата и всегда на связи, надеюсь еще поработаем!)
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$4/час
от $4от 1 часа
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