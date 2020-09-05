AntonChaplygin

Антон AntonChaplygin

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

glazkov98
Дмитрий 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$5
10 баллов
3 года назад
Функция проверки на кириллицу
Рекомендую к сотрудничеству
Очень рекомендую Диму! Он крайне быстро справился с задачей, сделал все грамотно, абсолютно так, как было нужно.
Ответный отзыв
bimsha
Кокаян 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Вставить русский и английский флажки на сайте битрикса
Все отлично, приятное сотрудничество, быстрая оплата. Обращайся еще.
Замечательный исполнитель! Все в срок и по делу. Рекомендую
Ответный отзыв
formtap
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Вставить фото с текстом в wordpress + создать под страницы
WordPress
Спасибо очень приятно сотрудничать!
Все сделано на высшем уровне!
Ответный отзыв
Andrew_Bobonich
Андрей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужна консультация по меню в Wordpress
WordPress
Хороший заказчик, понятное тз, мгновенная оплата!)
Замечательный исполнитель, приятно работать! Очень хорошо понимает потребности и знает своё дело. Работа очень понравилась , спасибо!
Ответный отзыв
SlavaLogos
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Api Яндекс Карт
Замечательный покупатель. Все на высшем уровне. Быстро и легко
прекрасный исполнитель. Адекватная цена. Прекрасная работа! Очень доволен. Буду обращаться! И Вам советую! Спасибо, Слава!
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