AntonChaplygin

Задача заключается в проверке логина на наличие кириллицы при разработке на Golang. Необходимо разобраться с обработкой запросов в Postman, которые проходят даже при вводе кириллических символов. Код будет предоставлен исполнителю.
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Ищется специалист для запуска Docker контейнера для Go проекта. Необходимо настроить окружение и обеспечить корректную работу приложения. Подробности обсуждаются с исполнителем.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Необходима помощь в настройке Nginx для локального проекта на Python. Текущая проблема - ошибка 403 Forbidden, возможно, из-за неверного пути к проекту. Требуется проверить конфигурацию и устранить проблему доступа.Системное администрирование11 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Подобрать флажки языков и вставить их на сайт битрикса в правом верхнем углу. Пример - сайт https://www.copart.comГлавное чтобы они подходили под дизайн сайта. Это все что требуется.Завершен4 года назад
- $15
На сайте битрикса необходимо интегрировать обычный модуль перевода языков сайта + отобразить флажок с выбором этих языков(русский, английский) В итоге при переключении языка должен производиться перевод сайта Цена окончательная, подробности с исполнителем.Завершен4 года назад
Привязать модуль смены языков и сделать иконку с флагами Рус\Eng для переключения сайт на битриксе подробности с исполнителемСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на серверном рендеринге. В одном разделе сайта при попытке открыть статьи возникает 404 ошибка и редирект на главную. Видео бага прилагается, отправлю исполнителю. Также при обновлении самого раздела появляется белый экран. Баг ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать баннер на примере прикрепленной картинки. Набросать парочку вариантов и после согласования выложить на вордпресс.Баннеры21 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо вставить работающий код Метрики на серверный рендеринг. Используется Next js, серверный рендеринг стоит на nginx.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Артём, приветствую! https://ny.closetsdoors.com На данном сайте необходимо будет заменить картинки и текст + создать под страницыВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $5
https://ny.closetsdoors.com На данном сайте необходимо будет заменить картинки и текст + создать под страницы Картинки с текстом вышлю исполнителюЗавершен4 года назад
- $1
Необходима такое же меню как у https://www.californiaclosets.com. Не получается отображать картинки при наведении на варианты менюЗавершен5 лет назад
- $1
Не отображаются картинки при наведении на меню с плагином menu image . Необходима консультация по решению этой проблемы.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
На локальном сервере есть проект. Запускается в норме. Заливаю проект по ftp, выдает 500 ошибку у некоторых файлов. Путь прописан верно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Проблема с выводом меток на карту Яндекса. В консоли разработчика выводит ссылку, при переходе на нее отображает {"message":{"statusCode":400,"error":"Bad Request","message":"Bad Request"}}Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1
Есть код в котором реализуется редактирование информации. Написан он глупо) Без понятия как пойти рациональнее, предполагаю нужно использовать массив, но не знаю как.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Нужна помощь по 1c-bitrix. Если подробнее, то пытался вставить изображение в редакторе битрикс, изменяя при этом php код. После сохранения и обновления страницы, сайт перестал отображаться(фон стал белым). Необходима консультация по решению этой проблемы.Завершен6 лет назад