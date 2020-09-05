AntonChaplygin

Нужна помощь по 1c-bitrix. Если подробнее, то пытался вставить изображение в редакторе битрикс, изменяя при этом php код. После сохранения и обновления страницы, сайт перестал отображаться(фон стал белым). Необходима консультация по решению этой проблемы.