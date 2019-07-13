Нужна консультация по сайту на 1c-bitrix

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки212 просмотров

Нужна помощь по 1c-bitrix. Если подробнее, то пытался вставить изображение в редакторе битрикс, изменяя при этом php код. После сохранения и обновления страницы, сайт перестал отображаться(фон стал белым).

Необходима консультация  по решению этой проблемы.

PHP
6 лет назад
AntonChaplygin
Антон 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Работа выполнена за несколько минут! И без вопросов) Вот что значит профессионал своего дела) Теперь по битриксу - только к Илье)
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад