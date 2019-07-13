Вносили правки в дизайн – их нужно сверстать, не испортив мобильную версию (адаптивную). Сайт – https://petrodar.ru Скрин макета https://yadi.sk/i/GukDAYKZclCeaw На сайте вордпресс – там конструктор содержимого есть. Оптимально сверстать на его блоки. ...
Нужна консультация по сайту на 1c-bitrix
Нужна помощь по 1c-bitrix. Если подробнее, то пытался вставить изображение в редакторе битрикс, изменяя при этом php код. После сохранения и обновления страницы, сайт перестал отображаться(фон стал белым).
Необходима консультация по решению этой проблемы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо натянуть html сайт http://texnocity.by/ на движок. Жду предложений с ценами.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Я покупаю этот шаблон для WordPress: https://demo.themesharbor.com/aquene/ Мне необходимо: - Установить его на мой хостинг. - Русифицировать, т.е.: -- Взять все шрифты сайта. Найти версии этих шрифтов с русской типографикой. Если ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть премиум тема на Wordpress у которой несколько вариантов функционала и дизайна - для разлизных направлений бизнеса Задача обьединить 2 напрпавления в один сайт Все настроить Цена и срокиСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать некоторые изменения сайта. Вставить картинку на главную страницу с минимальной потерей скорости работы сайта ( картинка сделана в фотошопе, в формате PDF) На картинке будет легкая анимация. ...Завершен6 лет назад
Правки сделать по проекту CMS Bitrix подробности напишу кандидатам оставляйте контакты ваши спасибо!Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно доработать некоторые моменты на сайте ModX. Быстрая задачка. 1.Подтянуть и растянуть 2.Добавить соц.сети 3.Адаптив на сайте элементов. Подробнее в ТЗЗакрыт6 лет назад
Добрый день. www.polyflowers.ru/ Joomla! 3.9.8 J2store В карточке товара можно указывать только одну материнскую категорию, и товар отображается только в ней. Если я хочу отобразить товар в еще одной ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
При загрузке картинок на вордпрессе выдает ошибку "временная папка не найдена", несколько дней назад все работало. Нужно исправить. Скриншот ошибки прилагаю. Бюджет ограничен, поэтому отдам предпочтение исполнителю с низкой ценой.Завершен6 лет назад
Требуется специалист по Wordpress на доработку проекта: правка шаблона, исправление вёрстки, работа с контентом, доработка функционала. Важно: - Хорошое знание CMS WP - Хорошее знание HTML/CSS/JS - Высокая работоспособность - ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад