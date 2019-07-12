Необходимо натянуть html сайт на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок166 просмотров

Необходимо натянуть html сайт http://texnocity.by/ на движок. Жду предложений с ценами.

HTML
6 лет назад
hmb
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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