Специалист по WP на доработку медицинского проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок242 просмотра

Требуется специалист по Wordpress на доработку проекта: правка шаблона, исправление вёрстки, работа с контентом, доработка функционала.

Важно:

- Хорошое знание CMS WP

- Хорошее знание HTML/CSS/JS

- Высокая работоспособность

- Соблюдение сроков и написание отчётов

Оплата сдельная. Предлагайте расценки + возможности.

CSSHTMLJavaScriptWordPress
6 лет назад
vdesyatke23
Сергей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров