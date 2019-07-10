Срочно! Починить сайт на OCStore 2

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  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок228 просмотров

Перестал работать

Пишет: Fatal error: Cannot redeclare Customer::getCustomerGroupId() in /home/admin/web/мойсайт.ру/public_html/system/modification/system/library/customer.php on line 126

ocStore
6 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров