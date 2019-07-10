Добавить вывод слайдера на странице категории 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок159 просмотров

Сделать вывод слайдера такого же как на главной странице, настроить инфоблок, настроить.

Сделать необходимо сейчас

6 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров