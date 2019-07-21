Перестал работать Пишет: Fatal error: Cannot redeclare Customer::getCustomerGroupId() in /home/admin/web/мойсайт.ру/public_html/system/modification/system/library/customer.php on line 126
Загрузить работы в Портфолио на сайте на Worpdress
Нужно загрузить работы в Портфолио на сайте на Wordpress.
Необходимо иметь опыт работы с данной CMS.
Всего нужно загрузить около 150 работ.
Подробное ТЗ: https://www.evernote.com/l/ASceq3qUha1Dabo_fTuJvUPUs91ccpzRJ7o
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Заявки фрилансеров
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