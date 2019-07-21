Загрузить работы в Портфолио на сайте на Worpdress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка216 просмотров

Нужно загрузить работы в Портфолио на сайте на Wordpress. 

Необходимо иметь опыт работы с данной CMS. 

Всего нужно загрузить около 150 работ.

Подробное ТЗ: https://www.evernote.com/l/ASceq3qUha1Dabo_fTuJvUPUs91ccpzRJ7o

WordPress
6 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Благодарю за отлично выполненную работу. Быстро, всё время на связи и чётко по ТЗ.
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад