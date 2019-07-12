Доработки в информационный сайт на платформе ModX

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки178 просмотров

Здравствуйте. Нужно доработать некоторые моменты на сайте ModX.

Быстрая задачка. 

1.Подтянуть и растянуть

2.Добавить соц.сети

3.Адаптив на сайте элементов.

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MODX
6 лет назад
Flypig32
Алекс 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$8
1 день

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад