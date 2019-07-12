Joomla! 3.9.8  

Добрый день.

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J2store

В карточке товара можно указывать только одну материнскую категорию, и товар отображается только в ней.

Если я хочу отобразить товар в еще одной категории, мне приходится создавать такую же карточку товара и размещать ее в другой категории. Например, букет из роз и лилий. Я должна создать две одинаковые карточки товара, одну разместить в розы, одну в лилии. Это очень неудобно. Хочу сделать так, чтобы была только одна карточка товара с возможностью отображения ее в нескольких категориях