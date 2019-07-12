Ошибка на вордпрессе при загрузке изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок248 просмотров

При загрузке картинок на вордпрессе выдает ошибку "временная папка не найдена", несколько дней назад все работало. Нужно исправить. Скриншот ошибки прилагаю.

Бюджет ограничен, поэтому отдам предпочтение исполнителю с низкой ценой.

WordPress
6 лет назад
YanaBabanina
Яна 
31 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Все сделал оперативно. Теперь все работает. Спасибо, рекомендую!
Компетентный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад