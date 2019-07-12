Требуется специалист по Wordpress на доработку проекта: правка шаблона, исправление вёрстки, работа с контентом, доработка функционала. Важно: - Хорошое знание CMS WP - Хорошее знание HTML/CSS/JS - Высокая работоспособность - ...
Ошибка на вордпрессе при загрузке изображений
При загрузке картинок на вордпрессе выдает ошибку "временная папка не найдена", несколько дней назад все работало. Нужно исправить. Скриншот ошибки прилагаю.
Бюджет ограничен, поэтому отдам предпочтение исполнителю с низкой ценой.
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