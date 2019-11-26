YanaBabanina

Яна YanaBabanina

 
29 летРоссия/Курск
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Публикация контента, составление ТЗ, написание текстов и их редактура

Выполню разные задачи быстро и качественно. Есть опыт в написании текстов, составлении ТЗ, публикации контента, в проверке текстов на соответствие ТЗ и на разного рода ошибки.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dazz1986
Артур 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 отзыва
$15
10 баллов
4 года назад
Сверка/правка ингредиентов
Ответственно человек выполнил задачу. (доп. нюансы пол задаче обсудили согласовали как адекватные люди) все норм.
Спасибо за работу. Задача поставлена на отлично, оплата без задержек.
Ответный отзыв
seoactive
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Наполнение 3 сайтов товарами (НЕ статьями), CMS ModX Revo
Очень довольны сотрудничеством! Быстрая и качественная работа. Яна моментально разобралась в нашей непростой CMS, что сильно ускорило процесс.
Спасибо за работу. Инструкция написана максимально подробно. Оплата мгновенная.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$28
10 баллов
4 года назад
Нужен редактор
Все отлично! Рад был сотрудничеству!
Хороший заказчик, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$1
10 баллов
4 года назад
Наполнить ~100 товаров на WordPress
Все прошло отлично, спасибо.Мои рекомендации
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Обращайтесь.
Ответный отзыв
creator969
Андрей 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
4 года назад
Требуется Контент-Менеджер для наполнения информационного сайта
Яна, просто великолепно справилась с задачей. Спокойно реагировала на доработки и соблюдала все сроки. Отличный исполнитель на 5+
Отличный и ответственный работодатель. Оплата без задержек. Приятно было сотрудничать. Спасибо.
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