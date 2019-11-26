Публикация контента, составление ТЗ, написание текстов и их редактура
Выполню разные задачи быстро и качественно. Есть опыт в написании текстов, составлении ТЗ, публикации контента, в проверке текстов на соответствие ТЗ и на разного рода ошибки.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Ответственно человек выполнил задачу. (доп. нюансы пол задаче обсудили согласовали как адекватные люди) все норм.
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Задача поставлена на отлично, оплата без задержек.
$20
10 баллов
4 года назад
Очень довольны сотрудничеством! Быстрая и качественная работа. Яна моментально разобралась в нашей непростой CMS, что сильно ускорило процесс.
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Инструкция написана максимально подробно. Оплата мгновенная.
$28
10 баллов
4 года назад
Все отлично! Рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата в срок. Рекомендую.
$1
10 баллов
4 года назад
Все прошло отлично, спасибо.Мои рекомендации
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Обращайтесь.
$1
10 баллов
4 года назад
Яна, просто великолепно справилась с задачей. Спокойно реагировала на доработки и соблюдала все сроки. Отличный исполнитель на 5+
Ответный отзыв
Отличный и ответственный работодатель. Оплата без задержек. Приятно было сотрудничать. Спасибо.