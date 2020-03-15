Сверка/правка ингредиентов

Требуется скопировать отзывы на продукты с сайта и отформатировать их в соответствии с шаблоном в Экселе. Пример: Дан отзыв в формате [url=https://drop.com/profile/eb_311]eb_3110 [/url]OCT 15, 2019 Amazing Chair! I love it. I'm 6'0" 255lbs. It may be overkill, but I hate chairs ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На рецепторном сайте в процессе автоматического переноса контента со старого сайта но новый не обошлось без ошибок в блоке ингредиенты, нужно просмотреть и поправить ошибки в ингредиентах.
462 страницы, срок 1-2 дня, 1300 руб. оплата.
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