Сверка/правка ингредиентов

Наполнение сайтовЗавершен18 заявок429 просмотров
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На рецепторном сайте в процессе автоматического переноса контента со старого сайта но новый не обошлось без ошибок в блоке ингредиенты, нужно просмотреть и поправить ошибки в ингредиентах.

462 страницы, срок 1-2 дня, 1300 руб. оплата.

4 года назад
dazz1986
Артур 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
YanaBabanina
Яна 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$15
2 дня
WMZ
Ответственно человек выполнил задачу. (доп. нюансы пол задаче обсудили согласовали как адекватные люди) все норм.
Спасибо за работу. Задача поставлена на отлично, оплата без задержек.