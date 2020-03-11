Разместить на сайте анкеты В каждой анкете около 20 фотографий.

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок267 просмотров
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Задача оптимизировать фото и разместить на сайте Wordpress.

Около 70 анкет и 10 новостей в виде текста + фото.

4 года назад
Perfect2020
Анастасия 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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