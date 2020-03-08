Оформить 10 статей картинками, сделать перелинковку

На сайте (вордпресс) в черновиках размещены 10 статей. Нужно найти тематические картинки и вставить в текст, также если будет умесно выделить фразы блоками внимания или просто выделить жирным куски текста.

Метатеги вписывать не нужно (они уже есть)

Сайт о проблемах и лечении спины.