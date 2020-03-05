Тексты описания товаров на PROM

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок363 просмотра
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Мы производители товаров для животных. Сейчас необходимо сделать качественное описание товаров для площадки PROM. 

На данный момент около 25 позиций.

Требование описание не длинное но информативное 7-10 предложений. 

Фото товарной группы прикрепляю.

4 года назад
Bozhenkovv
53 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SofiaFh
София 
53 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$8
3 дня
Не знаю что случилось с человеком, бывает всякое. Работа выполнена на 30 %, на связь 4 дня не выходит, возможности ждать и продлевать больше нет.
Прекрасный заказчик. Не смогла выполнить работу по независящим от меня причинам, но Виталий вошел в положение. За что я искренне признательна.
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