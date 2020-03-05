Постинг на авито

Есть сайт донор, из которого брать и добавлять товары в соответствующие категории на сайт. Через админку Ocstore. У товара необходимо будет заполнять вот эти поля: Название товара Описание модель цена категория Изображения Вся работа заключается в Ctrl+c/Ctrl+v (Копировать/Вставить), ничего искать не нужно. Донор ...