Добавить товары на сайт

Есть сайт донор, из которого брать и добавлять товары в соответствующие категории на сайт. Через админку Ocstore.

У товара необходимо будет заполнять вот эти поля:

Название товара

Описание

модель

цена

категория

Изображения

Вся работа заключается в Ctrl+c/Ctrl+v (Копировать/Вставить), ничего искать не нужно. Донор есть.

Оплата 20 рублей за 1 товар. Всего около 200 товаров. Могу отдать весь заказ одному исполнителю, или взять 2-3. Нужно будет выполнить за 1-2 дня.