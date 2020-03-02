Добавить товары на сайт

$67
Наполнение сайтовЗакрыт71 заявка681 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт донор, из которого брать и добавлять товары в соответствующие категории на сайт. Через админку Ocstore.

У товара необходимо будет заполнять вот эти поля:

Название товара

Описание

модель

цена

категория

Изображения

Вся работа заключается в Ctrl+c/Ctrl+v (Копировать/Вставить), ничего искать не нужно. Донор есть.

Оплата 20 рублей за 1 товар.  Всего около 200 товаров. Могу отдать весь заказ одному исполнителю, или взять 2-3.  Нужно будет выполнить за 1-2 дня.

4 года назад
golovanovv
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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