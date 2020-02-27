Требуется стильная девушка с хорошим вкусом :)

Необходимо подобрать модели помолвочных и обручальных колец на сайте готовых CAD https://www.cgtrader.com/ по следующим параметрам.

Что НУЖНО:

Кольца в стилистике как на пинтерест доске тут https://www.pinterest.com/sergeygreen/jewelry/

Чтобы на одной странице они смотрелись гармонично. Чтобы они все были выдержанны примерно в одной тематике.

- Арт Деко, строгие линии. Ориентир на бреды Cartier, Bulgari.

Что НЕ НУЖНО:

Распространенные дизайны.

Старая классика (в стиле адамас и т.д.)

Круглые, витиеватые орнаменты.

Копии других брендов.

Большие коллекции (когда в одной продаже большое колличество моделей) от $200 и выше

Всего должно быть 5 коллекции (по 40-50 колец в каждой, можно больше).

1. Помолвочные кольца с бриллиантами больше больше 0.5 карат.

2. Помолвочные кольца с маленькими брилиантыми 0.1 карат и т.д.

3. Обручальные кольца

4. Обручальные кольца европейского формата которые носятся вместе с помолвоным.

5. Мужские помолвочные кольца.

Примеры всех 5 коолекций по ссылке тут

https://docs.google.com/document/d/1dX2zEo-425DD-WbsksIb432CM_8qwqoQaHtinF9V7LE/edit?usp=sharing

КАК ОТДАТЬ

В формате гугл таблицы

тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vbICVueY1t32EaLHvkFXt9OGEQkItqLAerkaqVlGHSA/edit?usp=sharing

Доступ на редактирование таблицу открыт.

Нам постоянно нужна помощь в проекте. Если все сложеться по текущему мы будем постоянно пользоваться вашими услугами.