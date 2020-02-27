Контент Менеджент
Необходимо подобрать модели помолвочных и обручальных колец на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется стильная девушка с хорошим вкусом :)
Необходимо подобрать модели помолвочных и обручальных колец на сайте готовых CAD https://www.cgtrader.com/ по следующим параметрам.
Что НУЖНО:
Кольца в стилистике как на пинтерест доске тут https://www.pinterest.com/sergeygreen/jewelry/
Чтобы на одной странице они смотрелись гармонично. Чтобы они все были выдержанны примерно в одной тематике.
- Арт Деко, строгие линии. Ориентир на бреды Cartier, Bulgari.
Что НЕ НУЖНО:
Распространенные дизайны.
Старая классика (в стиле адамас и т.д.)
Круглые, витиеватые орнаменты.
Копии других брендов.
Большие коллекции (когда в одной продаже большое колличество моделей) от $200 и выше
Всего должно быть 5 коллекции (по 40-50 колец в каждой, можно больше).
1. Помолвочные кольца с бриллиантами больше больше 0.5 карат.
2. Помолвочные кольца с маленькими брилиантыми 0.1 карат и т.д.
3. Обручальные кольца
4. Обручальные кольца европейского формата которые носятся вместе с помолвоным.
5. Мужские помолвочные кольца.
Примеры всех 5 коолекций по ссылке тут
https://docs.google.com/document/d/1dX2zEo-425DD-WbsksIb432CM_8qwqoQaHtinF9V7LE/edit?usp=sharing
КАК ОТДАТЬ
В формате гугл таблицы
тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vbICVueY1t32EaLHvkFXt9OGEQkItqLAerkaqVlGHSA/edit?usp=sharing
Доступ на редактирование таблицу открыт.
Нам постоянно нужна помощь в проекте. Если все сложеться по текущему мы будем постоянно пользоваться вашими услугами.
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