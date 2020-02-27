Контент Менеджент

Даю список из 100 доноров, на которых можно разместить ссылку на наш сайт (Название, описание, контакты, ссылка). Все сайты это разрешают (каталоги, отзовики, рейтинги итд). Сделать нужно сегодня до 24.00 Прошу в ответе указать сколько (хотя бы примерно) ...