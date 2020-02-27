Разместить код на всех карточках товара (Битрикс)

Привет, коллеги Нужно наполнить каталог интернет-магазина на Тильде товарами с сайта поставщика https://autovektor.su, из раздела Колесный крепеж Сайт, который нужно наполнять https://bbcustoms.su/catalog1 К исполнителю требование одно - умение работать в тильде, в частности с функционалом Товаров. Ну и аккуратность не помешает, ...
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Необходимо разместить код на всех карточках товара:
Код нужно вставить во всех карточки товара, где XXXX - идентификатор товара (этот параметр должен совпадать с
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