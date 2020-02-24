Разместить на доска объявлений

Здравствуйте,

Нужно разместить объявление на множество досок и форумах, максимально на сколько возможно, по услуге эротического массажа.

После размещения в отчете указать логин и пароль, который был указан при регистрациях, что бы можно было по нему зайти на все доски, где размещали. Если email не готовы предоставить, то тогда проверка выполнения будет дольше.

Указывайте сколько досок и срок выполнения.

Стоимость устанавливайте окончательную.

Оплата после проверки выполнения задания через безопасную сделку или напрямую, на ваш выбор.